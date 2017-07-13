Организаторов и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, задержали сотрудники полиции Западного округа Москвы.

Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемые осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и "транзиту" денежных средств по расчетным счетам. Их незаконный доход оценили в сумму около 20 млн рублей.

Полицейские провели в общей сложности 28 обысков. Задержаны девять граждан в возрасте от 25 лет до 51 года из разных субъектов Российской Федерации, а также уроженец ближнего зарубежья. У них изъяли более 200 печатей организаций-однодневок, ключи с доступом к системе "Банк-клиент", компьютерную технику, документы, телефоны, а также денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей и 50 тысяч долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".