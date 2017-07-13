Всё точно по Ленину

Если честно, это не должно было бы никого уже удивлять. Пополнение фракций КПРФ в законодательных собраниях регионов и в Государственной Думе представителями «нужных людей» происходит на регулярной основе. Если судить по составу депутатского корпуса, то обнаруживается, что КПРФ не просто буржуазная партия, но, возможно, самая буржуазная из всех наших партий.

В этом смысле кадровая политика руководства КПРФ весьма последовательна. Недавние новости из Государственной Думы недвусмысленно подтверждают установившуюся тенденцию. Мандат ветерана партийной фракции депутата Сергея Решульского передан Ризвану Курбанову.

Это вряд ли кого-либо удивило, если бы не два дополнительных обстоятельства. Во-первых, Курбанов не просто очередной бывший чиновник, когда-то работавший в прокуратуре и в региональном правительстве, каких в КПРФ множество, он прежде всего близкий соратник – «порученец» олигарха Сулеймана Керимова, а во-вторых, до самого последнего времени принадлежал к «Единой России». Именно по её списку он прошел в предыдущую Государственную Думу.

Ясное дело, что и Курбанову, и его покровителю Керимову всё равно, от какой партии или фракции получать мандат. Все давно знают, что Дума у нас «не место для дискуссий», но с точки зрения изрядного числа деловых людей, разными способами приобретших депутатские кресла, она и не место для политики. Избраться туда нужно не ради решения каких-то политических вопросов или защиты интересов избирателей, а для того, чтобы заниматься лоббированием своих бизнес-интересов и повысить свой формальный статус. Это всё-таки круче, чем просто купить ещё одну яхту или построить очередную виллу. Потому что яхту может любой захудалый миллиардер приобрести. А вот мандатов в Государственной Думе ограниченное количество. И одними лишь деньгами доступ к заветному титулу не обеспечивается. Тут, как и в позднефеодальной Европе, в ход идут одновременно и деньги, и связи. Кроме того, Керимов многие годы спит и видит занять кресло главы республики Дагестан, а для этого поддержки одних единоросов сегодня может быть уже мало. Учитывая сговорчивость КПРФ и ее готовность поддержать «нужных людей» не задавая лишних вопросов, за организацию такой поддержки, наверное, и будет отвечать новоиспеченный коммунист Курбанов.

Впрочем, вопросы задавать Керимову и Курбанову совершенно нет никакого смысла. Они в рамках своей логики действуют правильно. Если для прихода к власти в Махачкале и приумножения капитала надо стать коммунистами, они без колебаний станут немножечко коммунистами. Тем более, что это не надолго. Можно будет к следующему созыву приобрести мандат от какой-нибудь другой партии. У нас же демократия! Ну, и рынок, конечно.

А вот к бюрократии КПРФ адресовать вопросы всё-таки можно. Нет, не морального или идеологического характера (такая наивность давно уже вышла из моды). Какая разница, что помимо Керимова Курбанова связывается нежная дружба с находящимся в розыске по подозрению в сотрудничестве с террористами С. Муртузалиевым и арестованным по тем же основанием А. Виноградовым? Проблема у коммунистов возникает сугубо управленческая. Легко догадаться, что ни в какой партийной работе господин Курбанов не участвовал. И надо полагать, участвовать не собирается. В этом смысле он даже не может быть поставлен в один ряд с другими представителями КПРФ-ной буржуазии, которые так или иначе были с партией связаны. Если не идейно и политически, то хотя бы организационно-финансово. Как, например, Вадим Кумин, которому, кстати, как раз и прочили освобождающийся мандат Решульского.

Аналогичным образом партийное начальство спокойно обошло и других членов собственной партии, которые ранее участвовали в её парламентской и политической работе, а теперь могли бы претендовать на мандат, такие как академик Борис Кашин или бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов. В окружении Геннадия Зюганова решение объяснили тем, что этого пожелал сам уходящий из депутатов Решульский, которому Курбанов особенно близок как представитель Дагестана. Но возможно, он не менее близок ему и как бывший единоросс. По сообщениям СМИ, экс-депутат переходит на позицию советника спикера Госдумы Вячеслава Володина. Иными словами, нерушимый блок думского большинства «Единой России» и парламентской «оппозиции» в лице КПРФ станет ещё прочнее. Решульский долгое время был заместителем Геннадия Зюганова по фракции. Так что весь накопленный им в КПРФ опыт может теперь очень пригодиться Вячеславу Володину и его соратникам по ЕР.

Один мой знакомый журналист как-то сказал мне, что КПРФ это вообще не партия, а лицензированная государством монополия по оказанию оппозиционных услуг населению. Однако население, увы, не может платить. И даже привычные, но не столь крупные инвесторы типа Кумина вынуждены потесниться. В стране же кризис! Потому приходится ориентироваться на более состоятельных клиентов вроде Керимова, продвигающего нужных ему людей. Вне зависимости от их репутации и способностям к государственному управлению.

А чего ещё можно было ожидать? Крупный бизнес теснит более скромных конкурентов. Происходит концентрация капитала. Монополии захватывают рынок. В общем, всё именно так, как рассказывал Ленин.