Спасённого на Камчатке детёныша калана перевезут в Приморский океанариум

Детеныша калана (морского бобра), который остался без матери, спасли на Камчатке. Как сообщает агентство "Камчатка-информ", в настоящее время он находится под наблюдением специалистов краевой станции по борьбе с болезнями животных.

Двухмесячного детёныша калана обнаружили на берегу Авачинской бухты. Он был в критическом состоянии. "После проведённых процедур мы связались со специалистами из центральной части России, имеющими опыт работы с морскими животными, которые рекомендовали схемы лечения. Благодаря тому, что экстренная помощь была оказана вовремя, его состояние стабилизировалось", - рассказала директор Агентства по ветеринарии Камчатского края Марина Ништа.

Планируется, что в дальнейшем детеныша калана перевезут в Приморский океанариум. Реабилитация животного проходит под руководством ведущего специалиста филиала «Национальный научный центр морской биологии» ДВО РАН Владимира Сиренко.

Для справки, калан - это хищное морское млекопитающее семейства куньих, вид, близкий к выдрам, является вымирающим.