В Санкт-Петербург прибыл ковчег с мощами святого Николая Чудотворца

Утром в четверг, 13 июля, в Санкт-Петербург из Москвы прибыл ковчег с мощами Николая Чудотворца.

Торжественная встреча мощей святителя состоится сегодня в 16.00 в Александро-Невской Лавре. В Санкт-Петербургской митрополии уточнили, что ковчег установят с Свято-Троицком соборе. В настоящий момент у монастыря уже собираются верующие, которые хотят первыми приложиться к мощам Николая Чудотворца. Сейчас, по оценкам организаторов, очередь состоит из нескольких тысяч человек.

28 июля ковчег вновь отправится в путь: на этот раз он вернется на "родину" - в итальянский город Бари.