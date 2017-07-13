После тяжелой болезни скончался актер театра и кино Сергей Бездушный

12 июля в Москве ушел из жизни известный актер театра и кино Сергей Бездушный. 53-летний артист скончался после тяжелой болезни, которую у него диагностировали в 2013 году.

Тогда актер сильно ударился головой, после чего врачи диагностировали внутричерепное кровоизлияние и доброкачественную опухоль, пишут «Известия».

Сергей Бездушный известен зрителям по ролям в сериалах «Глухарь», «Ранетки», фильмах «Жуков», «Триумф». Актер служил в МХАТе имени Горького и Театре на Таганке.