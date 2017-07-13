Не менее половины граждан РФ ожидают улучшения российско-американских отношений

После встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоялась рамках саммита G20 в Гамбурге, половина граждан РФ ожидают улучшения отношений между двумя странами.

Уточняется, что 48 процентов россиян уверены, что российско-американские отношения в скором времени наладятся. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Уточняется, что ухудшения в этой сфере ждут 2 процента опрошенных, а у 41 процента респондентов сложилось мнение, что ничего не изменится, передает издание "Известия".

Опрос ВЦИОМ проводил с 9 по 10 июля текущего года. В нем приняли участие 1,2 тысячи жителей России, которым исполнилось 18 лет.