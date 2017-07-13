Программы «Восточного экспресса» теперь выходят на федеральном канале

Челябинский телеканал начал сетевое партнерство с каналом «360», но жители региона смогут по-прежнему посмотреть их программы и на «Домашнем».



В последнее время в некоторых СМИ стала появляться информация о том, что известный челябинский телеканал «Восточный экспресс» готовится к закрытию. Как рассказал на пресс-конференции в областном пресс-центре «Гранада Пресс» директор ЗАО «Ассоциация «Канал ТВ» Павел Михайлов, слухи о «смерти» телеканала преувеличены.

«Восточный экспресс» продолжает свою деятельность, и его бренд будет развиваться дальше. В рамках развития мы заключили сетевое партнерство с очень сильным федеральным игроком, который позволит нам привлечь более качественную и широкую аудиторию», — отметил Павел Михайлов.

По его словам, новое партнерство заключено с федеральным каналом «360», но это не означает, что «Восточный экспресс» перестанет выходить на «Домашнем». Разница лишь в том, что на «Домашнем» программы выходят в аналоговом режиме, а на «360» — в кабельной сети. Теперь программы «Восточки» можно увидеть сразу на двух каналах.

«Телеканал «360» существует всего три года, и за это время он показал высокий рост рейтинговых показателей. Буквально за эти же три года они увеличились в полтора раза. Это очень яркий канал, он привлекает внимание, на нем производится 80 процентов уникального контента с участием звезд российского шоу-бизнеса, кино и спорта. «Лица «360» в нашей стране знает каждый — это Марина Федункив, Вадим Демчог, Борис Бурда, Ирина Слуцкая, Эвелина Бледанс и другие», - информировал Михайлов.

Как рассказала главный редактор «Восточного экспресса» Светлана Налетова, канал нисколько не потеряет в вещании, поскольку в сетке «360» появилось 35 часов местного вещания в неделю.

— Челябинский зритель будет видеть все в полном объеме и даже чуть больше. Не секрет, что «360» — это молодой и прогрессивный канал, так что мы будем дотягиваться до них, хотя у каждой нашей программы есть «ядерная аудитория», — сказала Налетова. Многие местные программы будут специально «подстроены» под формат федерального канала — для увеличения зрительской аудитории. О том, что этот формат востребован красноречиво свидетельствует такой факт: сегодня «360» смотрят 12 млн россиян, основная часть которых — молодежь. Руководство «Восточного экспресса» также рассчитывает завоевать молодежную аудиторию в Челябинске.

Впрочем, не только в Челябинске: хоть «Восточный экспресс» и считается городским каналом, осенью текущего года он будет вещать, благодаря сотрудничеству с операторами кабельного ТВ, уже в 30 населенных пунктах региона, отметили спикеры пресс-конференции.