Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни. Об этом сообщил муж народной артистки России Марк Фельдман. 6 июля ее госпитализировали в Первую градскую больницу с воспалением легких.

Миансарова знакома любителям советской эстрады по исполнению классических шлягеров, таких как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и другие.

После окончания Московской консерватории стала эстрадной певицей. В 1963 году Тамара Миансарова стала лауреатом фестиваля в польском Сопоте с песней «Пусть всегда будет солнце». Через год она впервые исполнила песню Михаила Танича "Черный кот". Песня стала советским хитом, а Миансарова – звездой эстрады.



