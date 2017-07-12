ЦБ России рассказал о новом вирусе, который ворует данные с платежных карт

Эксперты российского Центробанка обнаружили новый вирус, который способен считывать информацию с платежных карт. Пока устройства, которые воруют данные с банковских карт, используются нечасто.

Единичные случаи использования специальных устройств, которые считывают информацию с банковских карт, зафиксировали специалисты Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в ЦБ РФ, передает RT.

Специалисты отмечают, что вирус не переводит автоматически деньги с карты, которую «прочитал». Однако, по полученным данным сделать копию «взломанной» банковской карты вполне возможно, хоть и крайне затруднительно.