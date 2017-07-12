О скандальной ситуации на рок-фестивале «Нашествие-2017» «Аргументы недели» ранее сообщали. Из-за жуткой грязи, вызванной проливными дождями, с организаторов фестиваля многие гости требуют компенсацию.

Жители села Конаково, рядом с которым и проходил рок-фестиваль, придумали, как обернуть ситуацию с грязью себе на пользу, пишут «Известия».

Жители стали грязь продавать под слоганом «Грязь целебная тверская». Торговля идет бойко, хоть и стоит банка 0,5 с грязью одну тысячу рублей.

Отдельные предприимчивые крестьяне предлагают товар пол слоганом «Сохрани все воспоминания в одной баночке».

Фестиваль «Нашествие-2017» прошел 9 июля. Организаторы оказались абсолютно не готовы к причудам погоды: все парковки и площадки размыло от дождей.