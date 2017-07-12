Мать плененного российского контрактника просит Порошенко помиловать ее сына

Ранее «Аргументы недели» сообщали про россиянина Виктора Агеева, который 24 июня попал в плен под Луганском и передан украинской Службе безопасности. Мать пленного обратилась к главе Украины Петру Порошенко.

Мать Виктора Агеева Светлана записала 12 июля видеообращение к украинскому президенту Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына, сообщает РБК.

Светлана Агеева призывает Порошенко проявить милосердие и разрешить ей свидание с сыном. Мать обещает, что после плена ее сын сделает нужные и правильные выводы.

Мать военнослужащего уверяет Порошенко, что не знала о его планах воевать в Донбассе и помилование станет для Виктора большим жизненным уроком. Светлана Агеева сама готова ехать в Донбасс и лично принять участие в переговорах о судьбе своего сына.

По данным телеканала «112 Украина», Виктор Агеев сейчас находится в СИЗО в Старобельске (Луганская область). Агеева подозревают в создании террористической группы. Министерство обороны РФ утверждает, что Агеев из ВС уволился и контрактов на службу не заключал.