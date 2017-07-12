Администрация столицы Среднего Урала заключила контракт на строительство трамвайной линии в микрорайон «Солнечный», пишет пресс-служба мэрии.

Новая линия протяженностью три километра соединит существующую остановку Мусоргского с торговым центром «Аутлет». В результате маршрут № 34, который в настоящее время ходит от станции метро «Ботаничнская» до конечной «Керамическая» будет идти через «Солнечный». Благодаря ряду инновационных решений, включая «умные» светофоры весь путь трамваи будут проходить за 25 минут.