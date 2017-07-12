Прокуратура проверит законность увеличения зарплаты красноярским депутатам

Видео, как красноярский журналист пристыдил депутатов Заксобрания за повышение зарплаты в два раза себе, а не медикам, набирает обороны.

А прокуратура Красноярского края начала проверку законности принятия депутатами краевого Законодательного собрания Закона "О внесении изменений в Закон края «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края".

Депутаты приняли закон об увеличение размера оплаты труда лицам, замещающим государственные должности Красноярского края 8 июня 2017 года.

По данным прокуратуры, Красноярского края, закон предусматривает повышение оплаты труда Губернатору края, председателю краевого правительства, председателю Заксобрания, их заместителям, министрам, председателям комитетов Заксобрания, депутатам Заксобрания края, председателю и аудиторам Счетной палаты края, председателю Избиркома края, его заместителю, секретарю Избирательной комиссии. Зарплаты будут повышены в два раза.

Прокуратурой края будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства органами госвласти края формировании расходов краевого бюджета, учитывающих положения вышеназванного Закона края.

Информация о повышении зарплаты депутатам, а не медикам, получила широкий общественный резонанс.