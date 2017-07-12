Госдума РФ одобрила закон о лишении гражданства за терроризм
12 июля 2017, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Нижняя палата российского парламента 12 июля одобрила во втором чтении законопроект о лишении российского гражданства за терроризм. Закон принят почти единогласно: «за» - 404 депутата, и двое воздержались.
Законопроект о лишении российского гражданства за терроризм принят Госдумой РФ 12 июля во втором чтении, пишут «Известия».
Этот же закон обязывает приносить присягу при получении гражданства РФ.
Как сказано в новом законе, лишение гражданства может произойти, если его заявитель дал заведомо ложные сведения, а целью приобретения гражданства России была деятельность, которая угрожала основам российской Конституции.