Госдума РФ одобрила закон о лишении гражданства за терроризм

Нижняя палата российского парламента 12 июля одобрила во втором чтении законопроект о лишении российского гражданства за терроризм. Закон принят почти единогласно: «за» - 404 депутата, и двое воздержались.

Законопроект о лишении российского гражданства за терроризм принят Госдумой РФ 12 июля во втором чтении, пишут «Известия».

Этот же закон обязывает приносить присягу при получении гражданства РФ.

Как сказано в новом законе, лишение гражданства может произойти, если его заявитель дал заведомо ложные сведения, а целью приобретения гражданства России была деятельность, которая угрожала основам российской Конституции.