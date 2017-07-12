В метро Петербурга пассажиров просвечивают рентгеном

Первые капсулы для персонального рентгеновского досмотра пассажиров метро уже установлены на 15 станциях питерской подземки. Рассматривается возможность монтажа «рентгенокабин» на всех станциях метро.

На полутора станциях метрополитена Санкт-Петербурга работают капсулы персонального досмотра пассажиров с помощью рентгеновского луча, сообщает «Росбалт».

Данные капсулы установлены там, где наибольший пассажиропоток. В настоящее время специалисты изучают возможность монтажа «рентгенокабин» на всех станциях подземки Санкт-Петербурга.

Кабина использует веерный рентгеновский луч и линейный полупроводниковый детектор. Пассажир при досмотре стоит неподвижно (как в поликлинике). Кабина закрывается с двух сторон. Эксперты успокаивают: доза облучения при досмотре в 10 раз ниже суточной дозы от естественного радиационного фона Земли.