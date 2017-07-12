Песков прокомментировал слухи о подаренной Путиным Валаамскому монастырю яхте

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин во время визита 11 июля в монастырь подарил монахам Спасо-Преображенского Валаамского монастыря яхту "Паллада".

"Нет, неправда, конечно", — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о подаренной монахам яхте.

Владимир Путин посетил Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.

Российский лидер вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в соборе почтили память преподобных Сергия и Германа.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь – один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.