На Южном Урале началась разработка Томинского месторождения

Вчера, 11 июля, в Екатеринбурге в рамках выставки «ИННОПРОМ-2017» было объявлено о начале разработки Томинского месторождения меди. Старт работам дал глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.



Месторождение было открыто 60 лет назад и имеет запасы порядка 700 миллионов тонн руды – это одно из 50 самых крупных месторождений мира. На его разработку намерены потратить свыше 65 миллиардов рублей. Месторождение состоит из двух карьеров - Томинского и Калиновского. Здесь появится суперсовременное производство с самым новейшим оборудованием, которое обеспечит максимально бережное отношение к природе – замкнутый цикл воды и пылеуловители позволят организовать самое экологичное производство.











Ежегодно работники Томинского ГОКа смогут перерабатывать до 28 миллионов тонн руды и вырабатывать до 500 тысяч тонн медного концентрата. А благодаря стандарту «Умная медь» можно будет извлекать цветной металл с содержанием меди около 0,4 процента.



Председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин рассказал, что ГОК начнут строить уже в ближайшие дни. Он уточнил, что этот масштабный проект имеет стратегическое значение для развития всей цветной металлургии России.

- Томинский ГОК позволит развить минерально-сырьевую базу и укрепить позиции России на международном рынке, - отметил Игорь Алтушкин. – Предприятие включено в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года».











Отметим, что на Томинском ГОКе будут созданы порядка 1200 новых рабочих мест (и еще около 3 тысяч в сопутствующих организациях). Предприятие даст мощный толчок для развития промышленного потенциала Челябинской области, а также обеспечит более 120 миллиардов рублей налогов в бюджет.



В свою очередь хвостохранилище ГОКа выступит идеальным материалом для решения трех ключевых проблем жителей близлежащего города Коркино. Коркинский разрез уже долгие годы представляет большую опасность – его стенки сползают вниз, поднимается пыль, а внутри самой глубокой ямы Евразии горят остатки угля. «Хвосты» запечатают разрез и позволят укрепить борта карьера, убрать пожары и пыление.



Руководитель пресс-службы правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин прокомментировал объявленное РМК начало разработки Томинского месторождения. Он отметил, что для губернатора Челябинской области Бориса Дубровского реализация замечаний и рекомендаций независимого аудита на практике для Томинского месторождения стала принципиальным вопросом.

- Мы вправе рассчитывать на то, что руководство Русской медной компании выполнит свои обещания об обязательном приведении проекта в полное соответствие с замечаниями и рекомендациями независимого аудита, - отметил в своем заявлении Дмитрий Федечкин. - Работы, которые в данный момент начинаются на Томинском месторождении, не противоречат этим рекомендациям.