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Лучшие кировские военнослужащие запаса получили награды

12 июля 2017, 13:56 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

Лучшие кировские военнослужащие запаса получили награды

10 июля в г. Кирове прошло заседание областной призывной комиссии. Его провёл и.о. заместителя Председателя Правительства области, министра внутренней и информационной политики Кировской области, председатель областной призывной комиссии Владимир Бекетов. Обсуждались предварительные итоги работы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кировской области в апреле – июле 2017 года.

Напомним, в соответствии с плановым заданием штаба Центрального военного округа весной текущего года в Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования отправлено 1740 призывников из Кировской области.

359 призывников из Кировской области будут проходить службу в воинских частях Центрального военного округа, Восточном военном округе - 134 человека, Западном военном округе 687 человек, Южном военном округе - 9 человек.

Кроме того, в войска и воинские формирования, не входящие в состав округов, направлены: в войска национальной гвардии - 134 человека, РВСН - 140 человек, 12 ГУМО - 79 человек, 8 управление ГШ - 20 человек, ВДВ - 55 человек, военно-космические Силы - 108 человек, Объединённое стратегическое командование «Север» - 15 человек. Два гражданина будут проходить военную службу в научных ротах в городах Москве и Тамбове.

Как было отмечено на заседании комиссии, всё более повышаются требования к качеству призывного контингента. Вооружённым Силам требуются граждане, имеющие отличное здоровье, высокие морально-психологические качества и военно-учётную специальность. Около 700 человек, или 45% от задания, отправлены в войска с категорией предназначения – А1, т,е. имеющие состояние здоровья без ограничений.

257 призывников имеют военно-учетную специальность водитель категории «С». Из них 104 были подготовлены образовательными организациями ДОСААФ России Кировской области, 134 – профессиональными образовательными организациями Кировской области. Именно формирование команд водителями категории «С» явилось самым проблемным вопросом весеннего призыва.

Положительным итогом проведения призыва граждан на военную службу в апреле – июле 2017 года стали результаты работы по розыску и оповещению граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом. Всего на призывные комиссии подлежало явке 7055 человек. Из них не явились без уважительных причин 27 человек, в том числе 4 - на отправку в войска. Число граждан, которым не удалось вручить повестки, составило 353 человека или 5,0% от числа граждан, подлежащих явке на призывные комиссии. Этот результат лучше, чем за аналогичный период 2016 года, на 0,4% (был не оповещен 381 гражданин).

Достижению данного показателя способствовало повышение эффективности работы по розыску граждан в крупных муниципальных образованиях – городах Кирово-Чепецке, Слободском, Кирово-Чепецком и Слободском районах. Стабильно на хорошем качественном уровне данная работа была организована призывными комиссиями Ленинского и Нововятского районов г. Кирова. Число неоповещённых граждан в данных районах города Кирова составило 46 человек, или 3,4% от числа граждан, подлежащих явке на призывную комиссию. Данный показатель выше среднеобластного на 1,6%. Вновь неудовлетворительной признана работа по оповещению и розыску граждан в Яранском и Советском районах.

По итогам проведения призыва были отмечены призывные комиссии Кумёнского, Сунского, Юрьянского, Мурашинского, Нолинского районов и г. Кирова.

Кроме того, на итоговом заседании областной призывной комиссии состоялось награждение 11 молодых мужчин, которые были призваны на военную службу весной 2016 года, с честью выдержали воинские тяготы и вернулись домой с грамотами, благодарственными письмами от командования воинских частей.

Так, Дмитрий Юрловрядовой запаса (Нолинский район), и Максим Ярославцевмладший сержант запаса (г. Киров), проходили военную службу военную службу в г. Балашиха Московской области в 5 полку оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации, Дмитрий - в должности водителя, Максим – разведчика части спецназа. Они неоднократно принимали участие в оказании помощи сотрудникам полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в г. Москве и Московской области. При несении службы проявляли бдительность и принципиальность, качественно и своевременно выполняли приказы и распоряжения командиров и начальников. Неоднократно поощрялись вышестоящим командованием за высокие показатели в служебно-боевой деятельности, в том числе награждены знаком отличия «5 полк оперативного назначения» за безупречную службу в воинской части и образцовое выполнение служебно-боевых задач.

Владимир Бекетов вручил отличившимся военнослужащим запаса Благодарственные письма Правительства области и наручные часы.

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Диспетчер в Сан-Франциско предотвратил крупнейшую в истории авиакатастрофу

Диспетчер в Сан-Франциско предотвратил крупнейшую в истории авиакатастрофу

В ночь на 7 июля в аэропорту Сан-Франциско произошел инцидент, который мог бы стать самой крупнейшей катастрофой в истории авиации. Его расследованием занимается Федеральное управление гражданской авиации США и авиакомпания Air Canada.

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