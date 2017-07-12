На волжском острове Голодный обнаружился нелегальный детский лагерь выживания

В полицию поступили сигналы о том, что на острове Голодный на Волге разбит палаточный лагерь, в котором проживают 20 детей в возрасте от 10 до 16 лет и с ними трое мужчин.

Самарские полицейские выехали на место и узнали, что палаточный детский лагерь был разбит в нарушение всех норм. Прежде всего, организаторы не уведомили власти о его существовании, зато исправно брали деньги – по 7 тысяч в неделю с каждого ребенка. Сами они не имели ни педагогического, ни медицинского образования, а медикаменты, взятые на отдых, были просрочены. Даже элементарного питания не было заготовлено в достаточном количестве. Может, потому, что детей там учили выживать в экстремальных условиях?

Дети в стихийном лагере были предоставлены сами себе, рыбачили с надувных лодок. На них же доставлялись в лагерь. По завершении проверки будет принято решение в отношении организаторов нелегального детского отдыха.



