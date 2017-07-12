Кержаков не знал, что ловля лосося в Карелии запрещена

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков не знал, что вылов лосося в Карелии запрещен. Кержаков выложил фото с рыбалки на Онежском озере с пойманным лососем.

Но добыча лосося в Онежском озере запрещена в соответствии со ст. 75 приказа №144 от 30 октября 2014 года.

Отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Карелия заинтересовался фотографией, опубликованной Кержаковым на его официальной странице в соцсети Instagram. Оказалось, что поймали четыре рыбины. Футболисту грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Кержаков заявил, что не знал о запрете на вылов лосося в Карелии.

"Дорогие друзья, недруги,СМИ и тд. Единственная рыба, которую я выловил в Онежском озере, была эта красавица(см. фото). Может это многих разочарует, но это факт. О том, что лосось запрещена к вылову в Онеге я узнал, только из интернета и естественно не сделал бы фото с этой редкой рыбой. Глядя на то какой резонанс в стране вызвала моя публикация, я в ближайшее время приеду в Карелию и выпущу несколько тысяч мальков лосося в Онежское озеро". Он призвал присоединится к нему.