Двумя днями ранее СМИ уличили президента России Владимира Путина в незадекларированной собственности. Речь шла о мотоцикле неизвестной марки, о котором рассказал сам президент. Между тем, никакой мотоцикл в его декларации не значится.

Разговор состоялся на международной промышленной выставке «Инпром-2017», где глава государства ознакомился с новинками компании Nissan. Осмотрев мотоциклы Mitsubishi, Путин сказал: "У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл, но я стараюсь на нем не ездить".

Прочитав информацию в прессе, в Кремле дали комментарии по поводу «утаенного» мотоцикла. Пресс-секретарь главы государства заявил, что у Путина нет в собственности мотоциклов, а ездил он на мотоциклах Kawasaki из Гаража особого назначения.

"Несколько мотоциклов марки этого производителя есть в арсенале Гаража особого назначения, и в свое время Путин даже пару раз пробовал на таком мотоцикле ездить", - рассказал Дмитрий Песков журналистам.