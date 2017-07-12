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Банковская карта: как не попасть на удочку мошенников

12 июля 2017, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Банковская карта: как не попасть на удочку мошенников

Многие не понаслышке знают о том, что мошенники рассылают сообщения из разряда «Ваша банковская карта заблокирована/аннулирована или с нее произведен платеж». И просят связаться со службой безопасности банка по указанному в СМС номеру телефона.

Могут даже указать московские номера и начинающиеся на 8-800… Если перезвонить по ним, вам расскажут о том, что произошел программный сбой, поэтому деньги могут со счетов пропасть. И тут же просят срочно дойти до банкомата, провести определенные манипуляции и перевести деньги на другой счет, чтобы все сохранить.

Проще всего таким образом обмануть пожилых людей. Они говорят мошенникам все цифры, какие есть на карте, отвечают на все вопросы. Сами вставляют карту в банкомат, нажимают кнопки и переводят свои сбережения на чужой счет. Или открывают доступ в мобильный банк.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Если пришла подозрительная СМС, ни в коем случае не надо звонить на неизвестный номер. На обороте банковской карты есть номер телефона, по которому можно обратиться. Днем можно дойти до любого отделения вашего банка. Необходимо помнить, что банки не отправляют подобные СМС, - предупреждает Виктор Аршинов, управляющий Смоленским отделением Сбербанка. - Если у клиента возникают проблемы, сотрудник банка звонит и предлагает прийти в офис с документами. Разблокировать счет можно только в отделении банка. Помните, на отдаленном расстоянии, через телефон, онлайн-банкинг или банкомат такие вопросы не решаются. И ни в коем случае не давайте о себе никакой информации по телефону, даже если собеседник представится банковским работником».

продолжение материала на портале "РАБОЧИЙ ПУТЬ"

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Гражданская жена Олега Яковлева рассказала, почему не родила ему ребенка

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Турагентство рассталось с предоплаченными путёвками после беседы с полицией

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Экс-судью подозревают в педофилии: мужчину застали в авто с подростком

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Брат Гарика Мартиросяна стал послом Армении в Канаде

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