По делу Полонского суд вынес вердикт: виновен и свободен

Пресненский суд Москвы признал виновным предпринимателя Сергея Полонского по делу о хищении свыше 2,6 млрд рублей у дольщиков элитных жилищных комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера» в Москве.

Однако окончательный вердикт удивил многих. Судья Евгений Найденов зачитал приговор: "Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда".



