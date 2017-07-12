В Москве автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт

В Москве в среду автомобилистов из-за надвигающейся на столицу грозы призвали пересесть на общественный транспорт.

Информационный центр Транспортного комплекса Москвы предупредил, что в связи с ухудшением погодных условий возрастает вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и крупных рекламных конструкций, а это может привести к осложнению дорожно-транспортной обстановки в мегаполисе.

"Аргументы недели" писали о сообщении МЧС об ухудшении погодных условий в ближайшие часы. На Москву надвигается гроза, град и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Центр Департамента транспорта рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом.

В случае необходимости использования личных машин, водителей просят "строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров".

Синоптики обещали, что лето придет дней на пять, и в Москве еще может быть открыт пляжный сезон.