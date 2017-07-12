РУСАЛ построил юным волгоградцам верёвочный парк

Лиана, бревно, бабочка, лесенка, троллей, паллеты, переправа, слэклайн - это не просто набор слов, все это этапы веревочного парка, который открылся в городском оздоровительном центре для детей и молодежи «Орленок» благодаря победе в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа». Осенью прошлого года группа сотрудников и воспитанников «Орленка» решили собственными силами сделать на территории детского лагеря веревочный парк, отправили заявку на конкурс, получили поддержку и 7 июля 2017 года первые девчонки и мальчишки уже осваивали этапы парка «Вертикаль».

Все препятствия веревочного парка объединены в маршруты в зависимости от их сложности и тематической направленности. На деревьях закреплены деревянные платформы, между которыми организованы задания-препятствия разных видов. Участники поочередно стартуют и продвигаются от препятствия к препятствию, в одно время на трассе парка могут находиться несколько человек, проходя разные по трудности маршруты. Самое главное в высотном парке - обеспечение безопасности детей и это осуществляется страховочными системами, касками и кончено контролем со стороны опытных инструкторов. Каждый ребенок, прошедший препятствия веревочного парка имеет возможность почувствовать себя альпинистом, скалолазом или просто ловким человеком, для кого-то это будет первый шаг на высоте и он испытает небывалую гордость за себя, другой с успехом реализует здесь свои активные навыки!

Мы создали этот проект для всех, кто любит активно проводить время, для детей, отдыхающих в «Орленке» не только в летний период, но и во время весенних и осенних каникул, - говорит директор оздоровительного центра Ольга Казакова. Сооружениями проекта можно будет ежедневно пользоваться для проведения тренировочных занятий, соревнований и мероприятий.

Поздравили ребят с открытием нового веревочного парка Юрий Моисеев - генеральный директор Волгоградского алюминиевого завода, Виталий Лихачев - глава администрации Волгограда, Елена Слесаренко - председатель комитета молодежной политики Волгоградской области, Иван Радько - председатель комитета молодежной политики и туризма Волгограда, Антон Конин - глава администрации Красноармейского района.