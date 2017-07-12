Волгоград, читай больше!

Сеть книжных магазинов «Читай-город» открыла в городе четвертый магазин.

Как заявил генеральный директор сети Михаил Иванцов: «Наша «идея фикс» - открыть магазины в большинстве российских городов, чтобы у всех жителей нашей страны была возможность покупать хорошие книги недалеко от своего дома. Для нас любой город – это «Читай-город», в котором мы стараемся поддерживать культуру чтения и книги. Мы очень рады, что открыли новый магазин в Волгограде и планируем развиваться здесь дальше».

«Читай-город» предлагает огромный ассортимент литературы по всем жанрам и направлениям. В магазине представлены бестселлеры отечественных и зарубежных авторов, бессмертная классика и самые актуальные новинки книжного рынка. Продуманная система навигации позволяет найти нужную книгу самостоятельно и быстро.

Кроме произведений литературы, в магазине есть товары для хобби, детского и взрослого творчества, канцтовары для школы и офиса, игры, сувениры, открытки и многое другое. Те, кто сомневается, какую книгу выбрать для подарка, могут приобрести подарочный сертификат. Если же на полках не нашлось специализированного или раритетного издания, к услугам покупателя – интернет-магазин «Читай-город».

«Давно известно, что активно читающие люди не страдают депрессией и легко преодолевают проблемы. С книгой в руках можно получить многовековой опыт всего за несколько часов, побывать в самых удаленных уголках Земли, не вставая с дивана, и пережить весь спектр эмоций. В непростые времена книга служила верным советчиком, источником новых идей и сил», - поделились своим мнением представители сети «Читай-город».

Новый магазин открылся по адресу:

бульвар 30-летия Победы, д. 21, ТРЦ «Парк Хаус»

Интернет-магазин: chitai-gorod.ru.