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Волгоград, читай больше!

12 июля 2017, 11:32 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Волгоград, читай больше!

Сеть книжных магазинов «Читай-город» открыла в городе четвертый магазин.

Как заявил генеральный директор сети Михаил Иванцов:  «Наша «идея фикс» - открыть магазины в большинстве российских городов, чтобы у всех жителей нашей страны была возможность покупать хорошие книги недалеко от своего дома. Для нас любой город – это «Читай-город», в котором мы стараемся поддерживать культуру чтения и книги. Мы очень рады, что открыли новый магазин в Волгограде и планируем развиваться здесь дальше».

 

«Читай-город» предлагает огромный ассортимент литературы по всем жанрам и направлениям. В магазине представлены бестселлеры отечественных и зарубежных авторов, бессмертная классика и самые актуальные новинки книжного рынка. Продуманная система навигации позволяет найти нужную книгу самостоятельно и быстро.

Кроме произведений литературы,  в магазине есть товары для хобби, детского и взрослого творчества, канцтовары для школы и офиса, игры, сувениры, открытки и многое другое. Те, кто сомневается, какую книгу выбрать для подарка, могут  приобрести подарочный сертификат. Если же на полках не нашлось специализированного или раритетного издания, к услугам покупателя – интернет-магазин «Читай-город».

«Давно известно, что активно читающие люди не страдают депрессией и легко преодолевают проблемы. С книгой в руках можно получить многовековой опыт всего за несколько часов, побывать в самых удаленных уголках Земли, не вставая с дивана, и пережить весь спектр эмоций. В непростые времена книга служила верным советчиком, источником новых идей и сил», - поделились своим мнением представители сети «Читай-город».

Новый магазин открылся по адресу:

бульвар 30-летия Победы, д. 21, ТРЦ «Парк Хаус»

Интернет-магазин: chitai-gorod.ru.

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Восьмилетний ребенок впал в кому после падения на него футбольных ворот

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Настоящей целью вируса Petya была Роснефть

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В результате пожара в московской квартире погибли два человека

В результате пожара в московской квартире погибли два человека

Рано утром в центре Москвы в квартире на пятом этаже семиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате инцидента погибли два человека, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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Москва признана самым комфортным городом в России

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Абхазия заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста

Абхазия заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста

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Автор книг про Гарри Поттера едет в Россию

Автор книг про Гарри Поттера едет в Россию

Известная британская писательница Джоан Роулинг, автор образа волшебника Гарри Поттера, приглашена в Россию. У писательницы есть фонд, который поддерживает сирот и Роулинг хочет узнать про российские детдома.

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Эксперт: России грозит "нашествие" таджиков

Эксперт: России грозит "нашествие" таджиков

Помимо трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию бежит все больше бежит ортодоксальных таджиков обоих полов. Дело в том, что глава Таджикистана с недавнего времени запрещает носить бороды и хиджабы.

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Футболиста Кержакова уличили в браконьерстве (ФОТО)

Футболиста Кержакова уличили в браконьерстве (ФОТО)

Российский футболист, нападающий «Зенита» Александр Кержаков, стал фигурантом административного дела. Футболист поделился с пользователями соцсети фотографиями, где он ловит красную рыбу, а это - браконьерство.

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Под Самарой водитель сбил детей, которые торговали ягодами

Девятилетние дети, мальчик и девочка, торговали на обочине свежими ягодами, когда в них врезался автомобиль Lada Kalina. Инцидент произошел 11 июля на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области.

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На борту инфракрасного телескопа НАСА замечен инопланетянин

На борту инфракрасного телескопа НАСА замечен инопланетянин

Американское космическое агентство НАСА и ранее подозревали в сговоре с инопланетной цивилизацией, а после обнаруженного снимка руки инопланетянина на борту обсерватории НАСА подозрения переросли в уверенность.

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