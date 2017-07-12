Дьявол носит официоз

Реклама становится изобретательнее. Облачённые в красивую одежду глянца предложения уступают место простым типографским листкам. Изменилась не только картинка, текст тоже стал рядиться в стиль строгих канцелярских объявлений.

Красочные буклеты уже не действуют на потребителей, зато как кролик перед удавом они замирают перед объявлениями, выдающими себя за официальные извещения, уведомления и квитанции. Это не удивляет – большинство наших горожан законопослушны и социально доверчивы. И голосуют они, как надо, и за коммунальные услуги, даже не оказанные, платят послушно. Яркий пример – капремонт. За то, что кто-то когда-то может быть отремонтирует фасад их многоквартирного дома, доверчивые жители несут свои кровные рублики, а 80-летние пенсионеры проходят круги бюрократического ада, чтобы оформить справки для получения льготы на капремонт, до которого они наверняка не доживут.

Только за последний месяц мне в почтовый ящик забрасывали свои «официальные» бумажки пять фирм, в категоричной форме убеждавших позвонить к ним, чтобы записаться на установку обязательного прибора учёта или провести обследование газо-водо-штукатурного состояния квартиры. Для большей убедительности бумаги украшаются штих-кодами, печатями, ссылками на ГОСТ.

На самом деле за всей этой официозной личиной стоят самые обыкновенные коммерческие предложения по установке счётчиков, окон и прочей квартирной составляющей. Особо изобретательные проскакивают все барьеры, хотя у этой рекламы есть и официальное название - некорректное доведение до потребителей информации о лице, оказывающем данные услуги. И это действие уже попадает под нарушение п. 3 ст. 14.2 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Недавно БТИ Волжского заявило в региональный комитет, что одна из фирм нарушила их права. Наименование ответчика согласно официальным документам расшифровывалось как «Центр земля и недвижимость – Бюро Трегубова и компания». Вместе с тем в составе логотипа фирмы на вывеске и бланках часть сокращения «БТИ» выделялась размером шрифта и цветом. Такое оформление вывески и документов могло ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и создать ложное представление, что данная организация является Бюро технической инвентаризации.

В данном конкретном случае фирма отделалась лишь лёгким испугом, исполнив все нарушения, указанные в предупреждении УФАС в положенные сроки. Об ущербе, причинённом кому-нибудь в этом случае неизвестно. В отличие от дела двухгодичной давности, когда индивидуальный предприниматель ввёл в заблуждение известного в Волгограде заслуженного художника. За свою работу по изготовлению кадастрового паспорта юрист, арендующий свой кабинет в помещении государственной регистрационной палаты, запросил сумму в 20 раз превышающую официальную. А начиналось все с похожего объявления, которое пенсионерка увидела у подъезда своего дома.

Впрочем, в потоке похожих объявлений, засоривших почтовые ящики горожан, есть и положительная сторона. Может быть, доверчивые пенсионеры и другие граждане, наконец, станут внимательнее относиться к рекламным листовкам. А там недалёк тот день, когда и голосовать станут не в эмоциональном порыве - «сердцем», а умом.

Георгий ЛОМОВ



