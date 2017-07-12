Волшебник из Чувашии

На прошедшем недавно Санкт­-Петербургском экономическом форуме неожиданно для всех в рейтинге состояния инвестиционного климата «серебро» взяла самая бедная республика Поволжья – Чувашия. В компетентности Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое презентовало рейтинг, сомневаться не приходится. У агентства безупречная репутация на деловом рынке и солидный опыт работы. У Республики Чувашия четыре года подряд инвестиции остаются самыми низкими в ПФО. Что на самом деле происходит в Чувашии под руководством Михаила Игнатьева? Мы попытались разобраться в «чувашском инвестиционном чуде».

Чудес в экономике не бывает. Они бывают только в сказках о добрых волшебниках. Дело в том, что рейтинги АСИ формируются на основании социологических опросов бизнесменов и предпринимателей. Делается это по классической схеме. Сначала Минэк республики предупреждает в прямом и переносном смысле слова бизнесменов о том, что будет проходить опрос АСИ. Деловая среда, чтобы не отобрали последнее, рассказывает по телефону экспертам АСИ о «конструктивных отношениях» бизнеса и власти.

Про привлечённые средства на развитие республики никто и не спрашивает. Впрочем, бизнес и сам не торопится вкладываться в новые инвестиционные проекты. Говорят, что экономически выгоднее вести бизнес в соседних регионах. В родной республике налоговый и экономический климат опасен для здоровья…

Чуда не будет

Заслуженное на Санкт-­Петербургском экономическом форуме второе место Чувашии, с одной стороны, вполне обоснованно: похвалил инвестиционный климат и заработал медальку. С другой – деньги вкладывать не обязательно. Парадокс, но как работает! Климат есть, денег нет, зато Москва, Тула и Калуга нервно курят от зависти в сторонке! Впереди лишь Татарстан. Однако Росстат перехитрил всех, предоставив недавно реальную инвестиционную картину за 2016 год. Согласно данным, инвестиции в Москве составили 1,703 трлн рублей, в Татарстане – 642 млрд, в Тульской области – 112 млрд, в Калужской – более 80 миллиардов. Серебряный призёр наскрёб по сусекам за год всего лишь 49 млрд инвестиций. Кстати, по количеству населения Чувашия сопоставима с Калужской и Тульской областями. Однако кто ж об этом будет вспоминать?

Глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев, подобно сказочному персонажу мудрому Гудвину, тут же бодро рапортовал населению о том, что находится в постоянном диалоге с бизнес сообществом, строит взаимодействие на принципах уважения и доверия, ценит конструктивные отношения между представителями органов власти и предпринимателями.

Однако «благодарный» Игнатьеву бизнес стремительно выводит активы из республики в соседние регионы. Крупнейшим налогоплательщикам региона выгоднее юридически закрепиться там, где нет налогового беспредела, который творится сейчас в Чувашии.

Хуже не бывает

По злой иронии судьбы через несколько часов после триумфальной «победы» Чувашии в инвестиционном рейтинге АСИ в Санкт-Петербурге всезнающий Росстат опубликовал последние данные мониторинга финансово экономической картины в стране. По итогам первых месяцев 2017 года Чувашия по индексу промышленного производства заняла предпоследнее место в Приволжском федеральном округе, оставив последнее место с незначительным отрывом Республике Удмуртия.

Хуже индекс продукции сельского хозяйства, чем в Чувашии, только в Республике Марий Эл. По известным причинам главы этих республик находятся в местах не столь отдалённых. По этой версии руководитель Чувашии пока и не скатился до последней черты рейтинга. Есть и другие позиции, по которым Чувашия – бесспорный лидер! В республике самый глубокий спад в строительстве – минус 38%. Самые большие долги по зарплате и самая низкая средняя зарплата в ПФО. Республика уверенно летит в инвестиционное пике: ни в одном из регионов округа капитальные вложения не снижаются четыре года подряд!

Не лучше и демографическая ситуация. За пять месяцев 2017 года число родившихся уменьшилось на 17,9%, а число умерших превысило число родившихся на 20,7%. Продолжает увеличиваться и миграционный отток населения. Люди уезжают из республики не в поисках лучшей доли, а чтобы выжить и прокормить свои семьи. И причины для этого есть. По итогам другого рейтинга, проведённого экспертами Высшей школы экономики, Чувашию отнесли в число четырёх наиболее проблемных регионов страны, где сократились все пять основных секторов экономики.

Регион устал

Как такое могло случиться с некогда процветающей и экономически сильной республикой Поволжья? Чувашия издавна славилась своими промышленными, оборонными, энергетическими комплексами, а сельское хозяйство было одним из лучших в стране. Многие эксперты видят причину в слабости команды действующего главы Михаила Игнатьева.

– Чувашская Республика по сравнению с соседними регионами занимает последние позиции в экономических рейтингах, – поясняет политолог, профессор РАНХиГС при президенте РФ Владимир Кравцов, – она заметно уступает даже таким экономически слабым регионам, как Марий Эл и Удмуртия. Бюджет Чувашии с 2014 года сокращается из года в год. Однако никаких оснований и поводов для уменьшения бюджета по сравнению с другими регионами у Чувашии нет. Законодательство предъявляет одинаковые требования к минимальным стандартам в области образования, здравоохранения, культуры и ЖКХ.

В Чувашии налицо управленческий кризис. Стратегия развития республики от 2008 года устарела, а новая не принята. Не разработан механизм инвестиционного сотрудничества между бизнесом и властью. Не выполняется программа по переселению из ветхого жилья. Отменён льготный проезд в общественном транспорте. Не выполняются майские указы президента.

Большая часть правительства, понимая, что срок полномочий Игнатьева скоро будет закончен, занимается решением собственных вопросов. Население невольно сравнивает работу экс-главы Николая Фёдорова с Михаилом Игнатьевым не в пользу последнего. Электоральная усталость от деятельности нынешней власти в Чувашии очевидна.

ВРЕЗ:

Глава республики Михаил Игнатьев имеет низкий уровень доверия населения, что негативно сказывается на инвестиционном климате в республике.