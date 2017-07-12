Стало известно о вмешательстве Путина в строительство атомного ледокола

После срыва сроков сдачи атомного ледокола «Арктика» Владимир Путин принял решение перенести их на два года – на 2019 год, а также поручил произвести «кадровые и организационно-управленческие решения».

Источник «Коммерсанта» в правительстве считает, что ответственными за срыв сроков по госконтракту могут стать должностные лица Объединенной судостроительной корпорации и "Росатома", ведь именно они заранее не поставили в известность Белый дом и Кремль о срыве госконтракта.

Проверки по своей линии проведут Счетная палата, Генпрокуратура и ФСБ.



Проблемы с выполнением спецзаказа возникли после 2014 года из-за осложнившихся политических отношений с Украиной, которая должна была поставлять комплектующие для российского ледокола. Основной проблемой "Арктики" стали турбины, испытания которых должны были пройти на Харьковском турбинном заводе. Позже поставщиком турбин стал "Киров-Энергомаш". Но сроки строительства были сорваны. Были и другие сложности, в том числе кадровые и технические, связанные с переделкой техпроекта и документации.



