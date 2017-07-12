Федеральное агентство по туризму выступило против сбора за отдых за рубежом

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов высказался против туристического сбора с россиян, выезжающих на отдых за рубеж. Сафонов отметил, что россияне имеют право отдыхать в том месте, которое выберут сами.

"Это право даровано нашим гражданам конституцией", - подчеркнул он. По словам Сафонова, в агентство по туризму документ с предложением о туристическом сборе пока не поступал, - передает RT.

Ввести сбор с туристов, выезжающих на отдых за границу, ранее предложил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его мнению, пошлина станет шагом в защите российского туризма.

Госдума РФ 23 июня в первом чтении приняла законопроект о проведении эксперимента по взиманию курортного сбора для отдыхающих в Рjccbb. Эксперимент продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года на территории Крыма, Ставрополья, Краснодарского края и на Алтае. За каждый проведенный на курорте день предполагается взимать по 100 рублей с каждого отдыхающего.

"Аргументы недели" писали, что председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил снизить размер курортного сбора в первый год эксперимента, установив максимальный предел в размере 50 рублей. Крым хочет больше власти в вопросе курортного сбора.