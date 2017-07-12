Видео, как журналист раскритиковал депутатов за зарплаты, стало хитом

В Законодательном собрании Красноярского края депутаты увеличили себе заработную плату в два раза, в среднем депутатская зарплата увеличилась со 100 до 200 тысяч рублей. Источник в региональном парламенте сообщил, что законопроект о повышении зарплаты депутатам был принят в Заксобрании, затем его подписал губернатор Красноярского края.

По данным информатора, еще предстоит одобрить соответствующие поправки в краевой бюджет. А планировали депутаты поднять зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе медикам.

Замначальника управления пресс-службы главы региона Николай Базаров сообщил: "Депутаты Законодательного собрания действительно приняли изменения в закон края "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края". Но изменения в закон, касающегося повышения зарплаты депутатов, вступят в силу только после того, как будет принята корректировка бюджета". По Базарова, такая корректировка может быть проведена не раньше осени, при условии профицита бюджета".

Руководитель пресс-службы краевого Заксобрания Владимир Корецкий рассказал, что повышение зарплаты коснется не только депутатов, но и министров, и лиц, занимающих государственные должности.

По его словам, в регионе длительное время не повышалась зарплата госслужащиим, зарплата госслужащих в Красноярском крае - одна из самых низких в стране. Он отметил, что зарплата депутата Заксобрания или регионального министра в пять раз ниже депутата Госдумы, - передает ТАСС.

Информация о повышении зарплаты получила широкий общественный резонанс. Красноярский телеведущий Александр Смол с иронией отнесся к повышению зарплаты депутатов регионального Заксобрания. Видеозапись эфира передачи "Новое утро" на ТВК стала популярной в социальных сетях.