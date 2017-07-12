Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе Трампа-младшего

Встреча сына действующего президента США Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой получила широкую огласку, благодаря публикации The New York Times.



Чтобы сделать информацию более прозрачной, сын президента обнародовал в своем Твиттере переписку с Робом Голдстоуном, который заинтересовал его информацией о предполагаемом компромате на конкурентку Дональда Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон. Эти сведения предполагалось получить через Весельницкую. Однако никакого компромата она предложить Трампу-младшему не смогла, поэтому он назвал 20-минутную встречу с российским адвокатом «потерянным временем».



В свою очередь, Наталия Весельницкая рассказала, что сын Дональда Трампа задал ей всего один вопрос во время нью-йоркской встречи в июне 2016 года. Он касался компромата на Хиллари Клинтон, а именно наличия документов, подтверждающих финансирование Национального комитета Демократической партии США из российских источников. Изначально заявлялось, что на встрече с российским адвокатом Трамп-младший обсуждал вопрос усыновление российских детей гражданами США.



