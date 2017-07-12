Таксист сдал в Стол находок забытую пассажиркой «дорогостоящую» сумочку

Накануне женщина ехала в аэропорт Пулково. В сумке были драгоценности, документы, деньги и банковские карты.

К сотрудникам линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, обеспечивающих охрану общественного порядка и безопасность пассажиров, обратилась гражданка, вылетающая в страну дальнего зарубежья, с сообщением о том, что она забыла в такси свою сумку.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО сообщила, что 62-летняя женщина рассказала полицейским, что в сумке находились кольцо и серьги с бриллиантами, документы, банковские карты и деньги. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

«Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в результате оперативно-розыскных мероприятий установлен 22-летний таксист, перевозивший женщину в аэропорт. Молодой человек, обнаружив в салоне авто оставленные вещи, сдал их в «Стол находок».

"«Позабытый» ридикюль с документами и дамскими дорогостоящими украшениями будет переправлен владелице", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.