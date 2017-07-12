Москва признана самым комфортным городом в России

По данным исследования «Индекс качества городской среды», самым комфортным из российских городов для жизни признана Москва, набравшая 73% максимально возможных баллов.



В тройку самых комфортных городов также вошел Санкт-Петербург (65%) и Казань (51%). Они превзошли столицу по показателю "социально-досуговая зона". Самый низший балл (18%) у Москвы по показателю "озеленение и водные пространства".

В аутсайдерах оказался Волгоград, суммарно набравший 32% и показавший низкие результаты по всем пунктам индекса.



Исследование было проведено КБ «Стрелка» совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Оно базировалось на мониторинге состояния городской среды в 90 городах России.



