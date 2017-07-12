12 июля в России вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобилях. Они призваны способствовать предотвращению оставления детей в опасности. Сотрудники ГИБДД не будут проверять возраст детей, надеясь на честность их родителей.

Теперь детей до семи лет нельзя оставлять одних в машинах, в противном случае родителя грозит административное наказание, а если правонарушение произошло в городах федерального значения, Москве или Санкт-Петербурге, ответственным за ребенка лицам будет выписан штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

После семи лет детей можно перевозить на заднем сиденье без автокресел или в кабине грузовой машины с использованием ремней безопасности.

При этом для перевозки ребенка на переднем сиденье водители по-прежнему будут обязаны использовать детские кресла, соответствующие весу и росту ребенка.



Теперь также запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Наказанием за подобное нарушение станет штраф в размере до 3 тыс. руб.



