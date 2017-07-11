Автор книг про Гарри Поттера едет в Россию

Известная британская писательница Джоан Роулинг, автор образа волшебника Гарри Поттера, приглашена в Россию. У писательницы есть фонд, который поддерживает сирот и Роулинг хочет узнать про российские детдома.

Автор серии книг про Гарри Поттера Джоан Роулинг приглашена в Россию, чтобы проверить работу детских приютов для сирот в РФ, сообщает британская пресса 11 июля.

Благотворительная организация Роулинг называется Lumos и поддерживает сиротские дома. Писательница уже побывала в Молдавии, Эфиопии, на Гаити и в Колумбии. Теперь Джоан пригласили на Украину и в Россию. В самом благотворительном фонде Роулинг говорят, что писательница не намерена бывать в детдомах лично.