Помимо трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию бежит все больше бежит ортодоксальных таджиков обоих полов. Дело в том, что глава Таджикистана с недавнего времени запрещает носить бороды и хиджабы.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон призывает соотечественников добровольно отказаться от ношения бород, а женскую половину убеждает не носить хиджабы, черные одежды, сообщает издание «Дни.ру».

Эмомали Рахмон цели имеет благородные, он заботится о соблюдении санитарных норм и поясняет, что борода – не есть показатель религиозности, а ношение черных одеяний у таджикских женщин никогда не было национальной традицией.

В России нет запрета на ношение бород и таджики охотно бегут в Россию. В Таджикистане же поручение президента выполняют рьяно: бородатых людей ловят и принуждают побриться. За год только в одном региона Таджикистана насильно побрили 13 тысяч человек.