Крым хочет больше власти в вопросе курортного сбора

Принятие закона о курортном сборе станет финансовым инструментом для развития курортной инфраструктуры, однако законопроект нуждается в корректировке.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Константин БАХАРЕВ.

«Законопроект нужен, безусловно. Все мы, представители тех регионов, которые предполагаются к участию в эксперименте (Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край), поддерживаем концептуальное введение курортного сбора, потому что он призван стать реальным финансовым инструментом для развития курортной инфраструктуры в наших регионах», – сказал он.

БАХАРЕВ отмечает, что принятый в первом чтении законопроект нуждается в корректировке. В связи с этим депутат подал ряд поправок на рассмотрение в профильный комитет Госдумы.

Так, предлагается сократить срок эксперимента с 5 до 3 лет. Трехлетний период, по мнению БАХАРЕВА, является оптимальным для определения его результатов.

Кроме того, депутат считает, что порядок применения курортного сбора должен быть регламентирован законами субъектов Российской Федерации, принимающих участие в этом эксперименте, а не федеральным законом.

Также БАХАРЕВ предлагает предусмотреть для субъектов возможность устанавливать курортный сбор не только в виде посуточного платежа, но и в виде единовременного фиксированного платежа за весь период пребывания плательщика в объекте размещения.

Он также не согласен с прописанным в законопроекте временем уплаты курортного сбора – при выселении плательщика. Депутат считает, что нужно предусмотреть возможность уплаты сбора как при выселении, так и при заселении плательщика. При этом решаться этот вопрос должен на региональном уровне,мсообщает "АН-Крым".

«В целом считаю, что нужно сделать более рамочным федеральный закон и больше полномочий (по установлению размера курортного сбора, как его взимать и администрирование и так далее) передать на места, непосредственно в субъекты РФ, чтобы они своими законами решали и определяли порядок применения курортного сбора», – заключил БАХАРЕВ.

Напомним, 23 июня депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Накануне прошли парламентские слушания по этому вопросу.

Законопроектом предлагается провести пятилетний эксперимент по введению курортного сбора в размере 100 рублей с человека в день. Полученные средства предлагают передавать в региональный бюджет, а затем в муниципалитеты.

Однако в ГД предлагают в два раза уменьшить размер курортного сбора – до 50 рублей, а также считают, что перечислять средства необходимо сразу муниципалитетам. Срок начала эксперимента предлагают перенести с 1 января на 1 мая 2018 года.