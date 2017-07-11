Депутата Милонова отчислили из духовной академиии Санкт-Петербурга

Народный избранник Виталий Милонов не явился на сессию Санкт-Петербургской духовной академии Русской православной церкви и за это его отчислили. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сам подтвердил этот факт.

О своем отчислении из духовной академии Санкт-Петербурга депутат Госдумы РФ Виталий Милонов написал в своем «Твиттере» 11 июля. Милонов пояснил, что как депутат Госдумы РФ он теперь больше времени проводит не в северной столице, а в Москве и поэтому не смог приехать на сессию в духовную академию. Работа в Госдуме не дала Милонову возможности сдать сессию в академии, но народный избранник все-таки намерен получить религиозное образование, но уже в соответствующем вузе Москвы.