Мантуров: на крымских теплостанциях установят российские турбины

Ранее «Аргументы недели» сообщали о скандале вокруг закупки газовых турбин для ТЭС в Симферополе и Севастополе. Появилась информация, что для ТЭС госкорпорация «Ростех» якобы закупила иностранные турбины.

В «Ростехе» факт закупки иностранных газовых турбин в обход действующих санкций опровергли, сообщает ТАСС. 11 июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что для строящихся крымских теплоэлектростанции будут поставлены турбины российского производства. Мантуров сделал это заявление во время международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

Министр уточнил, что турбины будут российского производства, но с использованием западных деталей.