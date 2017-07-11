Акция по профилактике ВИЧ стартовала во Владивостоке
11 июля 2017, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]
Ее организовало министерство здравоохранения вместе с РЖД. Железнодорожники подготовили специальный передвижной вагон-лабораторию, в которой любой желающий сможет бесплатно сдать тест на ВИЧ. Во время акции вагон побывает в 24 городах России и завершит свой путь в Петербурге, сообщает Общественное Российское Телевидение.
Его будут прицеплять к поездам, пассажиры которых также смогут проверить свой ВИЧ статус в дороге. Во Владивостоке перед отправкой поезда тесты успели сдать 800 человек.
Михаил Лазуткин, начальник дирекции здравоохранения ДВЖД:
"Мы едем до Хабаровска, то есть тестирование будет проходить до Хабаровска, а тестировать будем экспресс тестами по слюне. Тест специфичен, стопроцентен, будет известен результат через 15- 20-т минут". По данным Роспотребнадзора, число ВИЧ-инфицированных жителей России в прошлом году превысил один миллион человек.