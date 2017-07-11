Акция по профилактике ВИЧ стартовала во Владивостоке

Ее организовало министерство здравоохранения вместе с РЖД. Железнодорожники подготовили специальный передвижной вагон-лабораторию, в которой любой желающий сможет бесплатно сдать тест на ВИЧ. Во время акции вагон побывает в 24 городах России и завершит свой путь в Петербурге, сообщает Общественное Российское Телевидение.



Его будут прицеплять к поездам, пассажиры которых также смогут проверить свой ВИЧ статус в дороге. Во Владивостоке перед отправкой поезда тесты успели сдать 800 человек.

Михаил Лазуткин, начальник дирекции здравоохранения ДВЖД: