Администрации Екатеринбурга отреагировала на претензии общественности в адрес ливневой канализации, которая в последнее время не справляется с аномальными осадками. В результате, Екатеринбург буквально затопило, а в период проведения международной выставки это несет определенный репутационный ущерб.

- Во-первых, во всем мире, в любом городе ливневка рассчитана на усредненный объем дождя, и если осадки превышают эту норму, то допускается скопление воды на проезжей части. Это даже прописано в СНиПах, это штатный режим работы. Вода попросту не успевает уходить через решетки дождеприемных колодцев. Она должна уйти через 20 минут после окончания дождя, что у нас всегда и происходит: дождь прошел и через полчаса воды уже нет», – заявил директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Александр Репин, напомнив, что ливневая канализация есть не на всех улицах. - Если их нет, то мы не можем обслуживать то, чего нет.

Мэрия разрабатывает проект инвестиционной программы модернизации системы ливневой канализации, однако, надо понимать, что подобные работы на дорогах Екатеринбурга могут привести к параличу дорожного движения: улицы придется полностью перекопать.