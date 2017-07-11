Дмитрий Медведев рассказал о новинках переписи 2020 года

Всероссийская перепись населения в 2020 году пройдет с применением многих технических новинок, заявил 11 июля премьер-министра России Дмитрий Медведев. Принять участие в переписи можно будет тремя способами.

По словам главы российского кабмина, во Всероссийской переписи можно будет поучаствовать посредством своего смартфона, пишет «Комсомольская правда».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что перепись 2020 пройдет тремя способами: через интернет, с помощью гаджетов или по старой схеме, посредством заполнения бумажных анкет.

То есть принять участие во Всероссийской переписи гражданин сможет, просто выйдя в интернет через мобильное устройство и заполнив анкету онлайн.