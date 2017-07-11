Глазунова похоронили рядом с Зельдиным

Согласно последней воле живописца Ильи Глазунова, его похоронили на Новодевичьем кладбище, которое считается самым престижным и самым дорогим кладбищем столицы, имеющим статус историко-культурного памятника.



Официальные захоронения возможны только с разрешения московских властей. Однако, по слухам, за полмиллиона долларов (около 30 миллионов рублей) можно неофициально договориться о могилке.



С XV века на Новодевичьем обрели свое последнее пристанище свыше 26 тысяч человек. Здесь покоятся многие известные личности: Никита Хрущев, Борис Ельцин, Людмила Зыкина, Белла Ахмадуллина, Людмила Целиковская, Галина Вишневская, Людмила Гурченко, Лев Дуров и другие. Глазунова похоронили на центральной аллее рядом с Владимиром Зельдиным.

Сегодня, в день похорон народного художника СССР, будет бесплатно работать картинная галерея Ильи Глазунова на Волхонке. Глазунов скончался в возрасте 87 лет от остановки сердца 9 июля. Отпевание проходило в Богоявленском соборе в Елохове.