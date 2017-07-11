До того как Крымский полуостров стал российским (16 марта 2014 года), жители полуострова взяли кредиты в банках Украины. Теперь крымские и севастопольские власти хотят взять бремя этих долгов на себя.

В Крыму и Севастополе готовятся списать долги граждан перед украинскими кредитными организациями, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Известно, что предел суммы, которую могут «простить» должнику -5 миллионов рублей. Этот вопрос обсуждался 11 июля в парламентском комитете Госдумы РФ. Нижнему парламенту предлагается разработать республиканский закон, который позволит «обнулить» долги крымчан перед украинскими банками. Закон будет реализовывать Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ) совместно со Службой судебных приставов. Вмешательства самих должников вообще не понадобится, чтобы избавить их от лишней волокиты. Данный законопроект разработан по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина.