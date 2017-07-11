Siеmens могла знать о поставках ее турбин в Крым

Скандал вокруг поставок в Крым турбин производства Siеmens может оказаться всего лишь прикрытием немецкой компании от возможного давления на нее со стороны европолитиков в рамках режима санкций в отношении нашей республики.

Об этом «Аргументам недели – Крым» сообщил политический эксперт Николай ФИЛИППОВ, комментирую ситуацию вокруг поставок на ТЭС республики турбин немецкого производства.

По его словам, крымчане уже не раз могли убедиться, что несмотря на политические декларации об «антироссийском единстве» европейцев, бизнес руководствуется собственными интересами. Причем, как европейский, так и российский.

«Концерн Siemens достаточно серьезная структура чтобы вести дела исходя из собственных корпоративных интересов, а не заявлений евробюрократов», – считает крымский политолог.

ФИЛИППОВ отмечает, что идти в отрытую против европейской бюрократии бизнес, разумеется, не станет. Но попытка найти обходные пути была бы вполне логична.

«Регулярные визиты в Крым европейских делегаций свидетельствуют не о том, что нас любя» или не любят, уважаю» наше волеизъявление или нет, а о том, что сегодня идет поиск того, как именно «крымская карта» может быть разыграна в своих интересах – как политических (для европейских оппозиционных политиков), так и деловых (для европейских бизнесменов)», – продолжает эксперт.

Все это, по его словам, вполне укладывается в формулу «ничего личного, только бизнес». И с этой точки зрения игра вокруг поставок турбин вполне возможна. Ведь если утечки в прессу допускаются, значит это кому-нибудь нужно, пишет "АН-Крым".

«Но для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно располагать фактами, а не версиями таких источников как РБК или «Коммерсантъ»», – заключил политолог.

Напомним, что сегодня немецкая компания Siemens заявила, что турбины, предназначавшиеся для российских клиентов в Тамани, могли быть поставлены в Крым в нарушение условий договора. Немцы отмечают, что такое развитие событий показывает явное нарушение контрактов на поставку, которые запрещают клиентам осуществлять поставки в Крым. Фирма настаивает на том, чтобы перенаправленные на полуостров турбины были возвращены в пункт первоначальной поставки – в Тамань.

При этом российская сторона уверяет, что турбины для ТЭС Крыма были куплены на вторичном рынке.