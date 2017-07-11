Пять самых неожиданных высказываний Владимира Мединского

«Санкт-Петербург.ру» собрал пять самых неожиданных высказываний доктора наук Владимира Ростиславовича Мединского.



Диссертационный совет Белгородского университета признал научной докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского. «За сохранение ученой степени Мединскому проголосовали 19 членов совета, против - никто, а трое воздержались.



В апреле прошлого года доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Еруслаимский, а также кандидат филологических наук, эксперт "Диссернета" Иван Бабицкий потребовали от министерства образования России лишить Мединского ученой степени доктора исторических наук. Они предъявили ряд претензий к докторской диссертации Мединского "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", которая была защищена в 2011 году в диссертационном совете Российского государственного социального университета (РГСУ). Авторы заявления указывали, что в диссертации Мединского есть грубейшие фактические ошибки, отсутствуют доказанные научные выводы, слабо изучены письменные источники и литература по теме.



«Санкт-Петербург.ру» собрал пять наиболее ярких и неоднозначных высказываний доктора наук Владимира Ростиславовича Мединского.

О «конченых мразях»



В октябре прошлого года перед показом фильма о событиях времен Великой Отечественной войны «28 панфиловцев», который был организован для президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, министр культуры высказал свое мнение о тематике кинофильма: «Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что даже, если бы эта история (про 28 панфиловцев - прим.) была выдумана от начала и до конца, даже, если бы не было Панфилова, даже, если бы не было ничего — это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают — мрази конченые».



В свою очередь сразу несколько российских историков, которые ставят под сомнение подлинность истории, рассказанной в фильме, заявили, что таковыми себя не считают. «Миф, даже самый замечательный, не может быть важнее для историка, чем историческая правда», - заявил академик РАЕН Владимир Лавров.

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