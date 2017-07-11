Как живут керченские переселенцы спустя три месяца

«Аргументы недели – Керчь» побеседовали с керчанами, которых три месяца назад переселили из Цементной Слободки в новые дома в районе Нижнего Солнечного. Их старая недвижимость отдана под снос – дома мешают строительству автоподхода к мосту через Керченский пролив. При этом состояние новых трехэтажек оставляет желать лучшего.

Если сделать обход домов, можно заметить, что мелкие неполадки (вроде провалившихся плиток на тротуаре) устранены, однако крупные проблемы с отошедшей от отмостки стенкой так и остались нерешенными. По фото можно заметить, что зеленый газон за три месяца превратился в странного вида настил из сухой травы.

После беседы с жителями дома удалось узнать, что проблема прописки и оформления собственности все еще открыта, ведь только недавно всем выдали договор, по которому можно сменить прописку. При этом те жители, чьи дома на «Цементной Слободке» были приватизированы, получат право собственности в новых домах, а те, кто не успел приватизировать свой старый дом – вынуждены будут жить в новых квартирах по социальному договору аренды, пишет "АН-Крым".

Хоть квартиры и новые, но некоторым людям в них явно неуютно, не хватает места. Светлана, жительница дома №2, жалуясь на маленький метраж квартиры, отмечает: «Я просто задыхаюсь». С ней согласен и другой житель дома №2, пенсионер Петр Яковлевич. Помимо проблем с тесной новой квартирой, у мужчины есть и другая – в связи с переселением в новый дом его сняли с очереди на новую квартиру, в которой он стоял еще с выхода на пенсию – около 20 лет.

По всей видимости, жителям придется еще долго заниматься оформлением документов, а обещанного ремонта ждать три года, ведь именно за это гарантийное время обещают устранить все неполадки.