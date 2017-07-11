В крепости «Керчь» нашли уже 13 тысяч боеприпасов

За три недели пиротехники при разминировании крепости «Керчь» нашли более 13 тысяч различных взрывоопасных предметов времен Великой отечественной войны.

Работы проводят специалисты отряда Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Разминированием ежедневно занимается группа из 30 человек – пиротехники, кинологи, водолазы, специалисты робототехнического управления, медицинский сотрудник, а также специализированная техника МЧС России, сообщили в пресс-службе крымского спасательного ведомства.

На данный момент обследовано почти 11 гектаров территории. Специалисты уже обезвредили большое количество взрывоопасных предметов, среди которых более 300 авиационных бомб и 100 артиллерийских снарядов, пишет "АН-Керчь".

Сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей полуострова планируется за 3 месяца, следовательно, очистить территорию крепости общей площадью 50 гектаров. Сотрудники отряда продолжат свою работу по очистке Крепости «Керчь» от взрывоопасных предметов до 3 сентября.