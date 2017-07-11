На «Гринландию» в Кирове приедет Александр Шаганов

В его исполнении прозвучат хиты группы «Любэ» и других популярных коллективов.

«Не валяй дурака, Америка», «Не обижай, жених», «Выйду ночью в поле с конем», «До завтра»... Мы не только знаем слова, но и безошибочно назовем исполнителей этих строк. А вот, кто автор стихов, ставших хитами, угадаем едва ли.

На самом деле все они принадлежат перу поэта-песенника Александра Шаганова, который в этом году вновь посетит Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия».

Известность к Александру пришла вместе с песней «Владимирская Русь» на группы «Черный кофе»» (1985) на волне интереса отечественной аудитории к хард-року. Работал с Дмитрием Маликовым (песни «До завтра», «Сторона родная»). Также писал песни для Аллы Пугачевой, Жени Белоусова, Сергея Чумакова, Софии Ротару, Влада Сташевского, Александра Барыкина, групп «Любэ», «Класс», «Рондо», «На-На», «Иванушки International» и многих других.

В прошлом году Александр Шаганов входил состав в жюри фестиваля и лично прослушал десятки авторов и исполнителей. А в заключительный день фестиваля сам вышел на сцену, несмотря на проливной дождь. Он спел свои хиты, которые обычно мы слышим по телевизору и радио, в исполнении звезд эстрады.

– Уровень был очень хороший. Для меня многие авторы и их творчество были своеобразным откровением: есть и голоса хорошие, и произведения, – поделился впечатлениями Александр Шаганов. – В целом, мне это напомнило студенческие вокальные ансамбли под гитару. Одним словом, самодеятельные песни на весьма приличном уровне. Здорово, что они живы, у них есть поклонники, они по-прежнему собирают и объединяют людей!

Как рассказал организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Гринландия Олег Валенчук, в этом году у начинающих авторов и исполнителей вновь есть возможность получить оценку своего таланта от настоящего мэтра российской эстрады. Кроме того Александр Шаганов сам выйдет на сцену «Гринландии» со своими популярными хитами.